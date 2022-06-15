Могут только обещать и получать награды

№20 (689) от 15 июня 2022 г.

Письмо в редакцию

Уважаемая редакция!

В посёлке Долгое губернатор Клычков в 2019 году публично обещал жителям района сделать ремонт поликлиники: или решить вопрос по завершению строительства строящегося свыше 30 лет здания, или отремонтировать старое здание, которое тоже свыше 30 лет без ремонта. Но всё, как обычно у Клычкова, осталось в обещаниях. Уехал и забыл. Как забыл Музалевский Л.С решить вопрос по больнице и помочь с мебелью. Наша власть может только обещать и получать награды. А за что им дают? За то, что кругом ничего не делается? Смертность на Орловщине выше, чем в других регионах. Мы просто вымираем – и довольно быстро. Ковид у нас тоже был «на высоте» по заболеваемости. И не лучшее лечение в больницах. Дороги региональные – это кошмар для водителей и пассажиров. Из Долгого больных с инфарктом или инсультом везут в Ливны. Трясти больного нельзя. Но как проехать водителю без тряски, если сплошные ямки? В прошлом году население массово обращалось к прокурору области. И в этом году – не ремонт, а бессмысленная трата денег. Приезжали к нам в район люди из Москвы на открытие дворца спорта. Видимо, поэтому в дождь в ямки с водой шлёпали асфальт, щебень по всей дороге, ямы не все заделаны. Водители продолжают гробить машины. Бьются стёкла. Вырываются колёса. И где мы будем здоровы, если постоянно на нервах? Если мы вместо дел на пользу людям слышим одни пустые обещания? Более двух лет прошло, как Клычков наобещал про поликлинику. И сейчас старое здание вообще в жутком состоянии: случилась авария, не выдерживает ржавое оборудование. И затопило в поликлинике на выходных оба этажа. В регистратуре раскисли карточки больных, сушат их сейчас сотрудники. Со стен отваливается штукатурка. Потолки панельные рухнули. Зайти в поликлинику страшно. Здание в центре посёлка выглядит удручающе – рядом с администрацией, пенсионным фондом и домом культуры. Но ещё хуже, когда заходишь в здание. Мебель в кабинетах вся рассыпается от возраста А сейчас после подтопления тем более. Никому не нужны наши проблемы. Но как людям жить, как ездить по таким дорогам, как лечиться в таких больницах? Или просто вымирать?

Н.Л., поселок Долгое