Мокека — бразильское рыбное рагу с креветками

Густое блюдо с морепродуктами, кокосовыми сливками и овощами.
Время приготовления: 40 минут.
Количество порций: 4.
Ингредиенты:
- филе тилапии или другой рыбы — 500 г;
- очищенные креветки — 500 г;
- соль — по вкусу;
- перец чёрный молотый — по вкусу;
- кумин молотый — ½ ч. ложки;
- лук репчатый — 1 шт.;
- болгарский перец — 2 шт.;
- морковь — 2 шт.;
- помидоры черри — 300 г;
- чеснок — 4 зубчика;
- растительное масло — 2 ст. ложки;
- рыбный или овощной бульон — 50 мл;
- кокосовые сливки — 250 мл;
- острый соус — ¼ ч. ложки;
- лайм — 1 шт.;
- зелень — по вкусу.
Приготовление:
- Нарежьте рыбу на кусочки. Посыпьте их и креветки солью, чёрным перцем и кумином. Измельчите овощи: лук, болгарский перец, морковь и помидоры. Также измельчите чеснок.
- В глубокой сковороде разогрейте 1 ложку масла. Готовьте лук, половину перцев и моркови 3 минуты. Добавьте половину помидоров и весь чеснок. Нагревайте ещё 2 минуты.
- Соедините приготовленные овощи с бульоном, кокосовыми сливками и солью. С помощью блендера измельчите до однородности.
- В сковороде разогрейте оставшееся масло. Жарьте кусочки рыбы 2 минуты, затем переверните и залейте сливочно-овощной смесью. Добавьте острый соус и отложенные овощи.
- Доведите блюдо до кипения. Нагревайте 2 минуты. Затем добавьте креветки и тушите 5 минут.
- Снимите рагу с огня. Полейте лаймовым соком и посыпьте зеленью.