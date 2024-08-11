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Мокека — бразильское рыбное рагу с креветками

Лилия Липчанская
11 августа 2024
Фото: ru.dreamstime.com

Густое блюдо с морепродуктами, кокосовыми сливками и овощами.

Время приготовления: 40 минут.
Количество порций: 4.

Ингредиенты:

  • филе тилапии или другой рыбы — 500 г;
  • очищенные креветки — 500 г;
  • соль — по вкусу;
  • перец чёрный молотый — по вкусу;
  • кумин молотый — ½ ч. ложки;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • болгарский перец — 2 шт.;
  • морковь — 2 шт.;
  • помидоры черри — 300 г;
  • чеснок — 4 зубчика;
  • растительное масло — 2 ст. ложки;
  • рыбный или овощной бульон — 50 мл;
  • кокосовые сливки — 250 мл;
  • острый соус — ¼ ч. ложки;
  • лайм — 1 шт.;
  • зелень — по вкусу.

Приготовление:

  1. Нарежьте рыбу на кусочки. Посыпьте их и креветки солью, чёрным перцем и кумином. Измельчите овощи: лук, болгарский перец, морковь и помидоры. Также измельчите чеснок.
  2. В глубокой сковороде разогрейте 1 ложку масла. Готовьте лук, половину перцев и моркови 3 минуты. Добавьте половину помидоров и весь чеснок. Нагревайте ещё 2 минуты.
  3. Соедините приготовленные овощи с бульоном, кокосовыми сливками и солью. С помощью блендера измельчите до однородности.
  4. В сковороде разогрейте оставшееся масло. Жарьте кусочки рыбы 2 минуты, затем переверните и залейте сливочно-овощной смесью. Добавьте острый соус и отложенные овощи.
  5. Доведите блюдо до кипения. Нагревайте 2 минуты. Затем добавьте креветки и тушите 5 минут.
  6. Снимите рагу с огня. Полейте лаймовым соком и посыпьте зеленью.
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