«Молочные берега» из Курской области кормили орловских детей маслом с растительными жирами

Фото: Управление Россельхознадзора по Орловской области

В среду, 31 июля 2024 года, стало известно, что Россельхознадзор обнаружил нарушение в одном из детских садов. Об этом сообщили представители регионального Управления ведомства.

Речь идёт о сливочном масле, которое производит компания «Молочные берега». Эта фирма зарегистрирована в Курской области. Декларация о соответствии, выданная на данный продукт, признана недействительной.

Лабораторные исследования показали, что в масле содержались растительные жиры — бета-ситостерин, кампестерин и стигмастерин. Это говорит о том, что при изготовлении продукта использовалось немолочное сырьё.

Также в образце масла, взятом на пищеблоке учреждения, было обнаружено содержание консерванта — сорбиновой кислоты (283,85 мг/кг). При этом по правилам её не должно было быть в продукте.

Название детского сада, где выявили нарушение, не разглашается.