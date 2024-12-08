Девушка выпала из окна и разбилась насмерть на глазах у детей, играющих на детской площадке в Вологодской области: видео (НЕ ДЛЯ СЛАБОНЕРВНЫХ)

Фото: ЧП Live

В Вологодской области произошел трагический случай: 20-летняя девушка выпала из окна и разбилась насмерть, при этом все это случилось на глазах у детей, играющих во дворе. Смотрите видео по ссылке.

Сначала на газон упала москитная сетка, а спустя мгновение на том же месте оказалось обнаженное тело, пишет ЧП Live.

Причины этого ужасного события пока остаются неясными. Есть предположения, что кто-то мог способствовать её падению.

Ранее мы писали, что в Магнитогорске поймали серийного маньяка, который жестоко насиловал и грабил женщин из-за ссор с женой.