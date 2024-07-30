Молодые стоматологи приезжают работать в районные больницы Орловщины

Фото с видео «Вести-Орел»

В Орловкой области в июле 2024 года стало известно, что молодые стоматологи продолжают приезжают работать в районные больницы. Программа «Земский доктор» помогает привлекать молодых специалистов в сельскую местность. В районные центральные районные больницы (ЦРБ) по этой программе приходит всё больше стоматологов. Видео можно посмотреть по ссылке.

Например, Елизавета Коровина приехала в Залегощь и уже четыре месяца работает там по приглашению своего однокурсника, который сам приехал сюда три года назад. А братья Фаттаевы работают вместе в Новосильской ЦРБ: младший брат последовал за старшим.

В 2024 году в Орловской области по программе «Земский доктор» начнут работу 33 специалиста, а по программе «Земский фельдшер» — 20, сообщает «Вести-Орел«.