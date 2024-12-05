Молодые учёные и педагоги получат премию от губернатора Орловской области

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В Орловской области отметят молодых учёных и педагогов, отличившихся в научно-исследовательской и образовательной деятельности. 4 декабря 2024 года стало известно, что губернатор Андрей Клычков учредил премию для молодых учёных за выдающиеся достижения в науке.

Глава региона отметил научные труды следующих специалистов:

Анны Мельяновской, младшего научного сотрудника лаборатории биотехнологии отдела биотехнологии и молекулярной генетики Всероссийского научно-исследовательского института селекции плодовых культур;

Клавдии Скребневой, аспиранта ОГАУ им. Н. В. Парахина;

Владислава Матвеева, доцента Среднерусского института управления — филиала РАНХиГС при президенте РФ.

Также премию получит Наталья Костикова, учитель математики и физики Коровье-Болотовской СОШ. Она стала победителем областного конкурса на лучшую работу по физико-математическим дисциплинам и методике преподавания, пишет newsorel.ru Это не первая награда Натальи Костиковой: в прошлом году она также была удостоена премии за свою работу.

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