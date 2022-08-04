4 августа 2022



Мониторинг Россельхознадзора указал на низкие хлебопекарные свойства орловского зерна

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям приступило к ежегодному мониторингу товарных и потребительских свойств зерна нового урожая.

Мониторинг проводится при поступлении зерна в лаборатории, в том числе расположенные на хлебоприемных предприятиях, элеваторах и пунктах временного хранения зерна.

По состоянию на 1 августа 2022 года в Орловской области намолочено 358,2 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность составила 58,3 ц/га. По сравнению с 2021 годом, урожайность выросла в 1,4 раза.

В рамках мониторинга обследовано 12,8 % зерна пшеницы от валового сбора.

Доля пшеницы 4 класса (с низкими хлебопекарными свойствами) составляет 26,7 % и пшеницы 5 класса (предназначенной на корм скоту) – 73,3 %.

Мониторинг продлится до окончания уборки.

По информации ТУ Россельхознадзора

 

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Опубликовано 04 Авг 2022 в 13:42. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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