Мошенники используют дешевую икру для взлома банковских приложений и кражи денег у жителей Орловской области: как они это делают?

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В преддверии новогодних праздников, в декабре 2024 года, активизировались мошенники, которые пытаются заработать на продаже икры и других морепродуктов жителям Орловской области. Они создают поддельные сайты и аккаунты в социальных сетях и мессенджерах, чтобы привлечь внимание потенциальных покупателей.

Мошенники предлагают купить икру и морепродукты по очень привлекательным ценам, что может показаться заманчивым предложением. Однако, когда люди откликаются на это предложение и передают свои персональные данные, они рискуют потерять свои сбережения. Мошенники могут использовать эти данные для взлома банковских приложений и кражи денег, пишет vestiorel.ru.

— Эксперты советуют приобретать продукты на сайтах проверенных магазинов и маркетплейсов. Информацию и отзывы о них можно найти в сети, — обратились к жителям в пресс-службе правительства Орловской области.

Пресс-служба правительства Орловской области призывает жителей быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников. Приобретайте продукты только у проверенных продавцов и проверяйте информацию перед покупкой.

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