Мошенники под видом чиновника пытались выманить у Николая Баскова 10 млн рублей

Известный певец Николай Басков стал жертвой мошенников. В августе 2024 года они попытались выманить у него крупную сумму денег.

Злоумышленники позвонили певцу и представились заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком. Под видом чиновника аферисты пытались убедить Николая перевести им 9,8 миллиона рублей якобы на помощь пострадавшим гражданам в Курской области.

Басков связался с людьми и выяснил, что Козак ему не звонил. Певец подчеркнул, что всегда помогает людям по своей воле, но не понимает, зачем вице-премьеру просить артиста о помощи, сообщает «Газета.Ru».

Ранее мы писали, что каждый год 3 сентября Михаил Шуфутинский становится героем мемов, рилсов и тиктоков благодаря своему легендарному хиту о рябиновых кострах. В преддверии Дня знаний певец активно готовится к выступлениям. Как стало известно SHOT, на частных вечеринках в этом году Михаил согласен спеть за три миллиона рублей — это на полмиллиона больше, чем в прошлом. «Индексация Шуфутинского» происходит стабильно раз в год.