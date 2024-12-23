Мошенники вынуждают людей совершать поджоги: как не стать жертвой новой схемы обмана

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Перед наступлением новогодних праздников в России отмечается тревожный рост нападений на социальные и административные здания, в том числе на офисы банков. Обманутые граждане, под воздействием хитроумных телефонных мошенников, совершают акты поджога этих учреждений. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

Согласно данным банка, число подобных нападений в России увеличилось на 30%, что связано с использованием методов социальной инженерии.

Мошенники, уже обогатившиеся за счёт своих жертв, связываются с ними, обещая возврат украденных средств при выполнении определённых преступных действий, таких как нападение на банк. Либо они убеждают людей, что такими акциями они якобы способствуют задержанию преступников. Также предлагаются вознаграждения за поджоги.

Часто исполнителей поджогов просят снимать процесс нападения на видео. Естественно, обещанные деньги так и не возвращаются. Наивные исполнители могут столкнуться с уголовной ответственностью по статье 205 УК РФ, предусматривающей наказание до 15 лет.

Особенно уязвимые категории — молодёжь и пожилые люди — становятся жертвами мошеннических схем. Советую всем быть предельно бдительными и аккуратными. В случае мошенничества немедленно обращайтесь в полицию и информируйте своих близких, сообщает «Орловские новости».