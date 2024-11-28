Мошенники взялись за старое: в России вновь набирает популярность схема обмана «перевод по ошибке»

Фото: chel.kp.ru

Сегодня, 28 ноября 2024 года, стало известно, что в России вновь набирает популярность схема мошенничества под названием «перевод по ошибке». Как сообщает Евгения Лазарева, координатор платформы «Мошеловка», аферисты отправляют на банковские счета граждан крупные суммы, а затем звонят с просьбой вернуть деньги, но уже на другую карту. Если человек поддается на уговоры мошенников, он становится дропом — лицом, чьи банковские счета используются для вывода украденных средств.

Кроме этого, жертвы могут получить звонок от реального потерпевшего, который перевел деньги за товар, но так и не получил его, добавила Лазарева.

Также мошенники начали использовать другие схемы, такие как взлом личных кабинетов в банках и оформление кредитов по поддельным или украденным документам своих жертв, уточнила она.

В условиях ужесточения мер по борьбе с мошенническими банковскими переводами аферисты стали активнее вовлекать ни о чем не подозревающих граждан в свои схемы, пишет газета.ru. Это привело к росту спроса на дропов.

-Пассивным дропом поневоле может стать, к сожалению, любая жертва социальной инженерии, — подчеркнула Лазарева.

Ранее мы писали, что жителей Орла предупреждают о мошенниках и просят не переводить деньги мэру Парахину.