Мощи святой Матроны Московской доставят в Орловскую область: когда?

В Ливны, в субботний день 30 ноября, состоится священное событие — привезенных мощей святой Матроны. Ковчег с частицей святых мощей и икона Матроны Московской будут размещены в Сергиевском кафедральном соборе на пять дней, как сообщили в Ливенской епархии, сообщает oreltimes.ru.

Торжественная встреча назначена на 11 часов, а проводы мощей ожидаются 4 декабря. Эти мероприятия пройдут под благословением епископа Ливенского и Малоархангельского Нектария.

Матрона Московская — одна из самых venerable святых русского православия — родилась в Тульской области, однако значительную часть своей жизни посвятила Москве и Подмосковью. Она покинула этот мир в 1952 году и была канонизирована в 1999 году. 8 марта, день обретения её мощей, стал важным православным праздником. По молитвам святой Матроны происходят чудеса и исцеления, и верующие обращаются к ней с надеждой и упованием.