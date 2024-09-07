Мотоциклы в жилых районах Орла: Клычков предлагает ввести запрет на шумные поездки

Губернатор Орловской области Андрей Клычков выступил с инициативой запретить перемещение мотоциклов с громким звуком в жилых районах города Орла в вечернее и ночное время. Это предложение прозвучало 6 сентября 2024 года в прямом эфире в социальных сетях.

Глава региона подчеркнул, что он сам является любителем мотоциклов, но шум от них по ночам мешает жителям. Он предложил ввести запрет на перемещение мотоциклистов с громкими звуками в жилых районах с 20:00 до 8:00 утра.

«Я понимаю, что многие любят мотоциклы и наслаждаются их звуком, но это не должно мешать другим людям. Мы должны уважать друг друга и находить компромисс», — сказал Клычков.

Жители Орла часто жалуются на шум от мотоциклов по ночам, и эта проблема становится всё более актуальной. Губернатор предложил решить эту проблему, введя запрет на громкие мотоциклы в жилых районах в определённое время суток.

Это решение может помочь обеспечить спокойствие жителей и сохранить хорошие отношения между мотоциклистами и жителями города. Однако важно учесть все аспекты этой инициативы и обсудить её с общественностью.

Ранее мы писали, что орловцы выражают недовольство шумом от ночных мотоциклетных гонок.