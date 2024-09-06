Mr. Credo обвинили в мошенничестве: популярный певец присвоил себе 5,4 миллионов рублей за концерт в Казахстане, на который не явился

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Популярный исполнитель Mr. Credo оказался в центре скандала после того, как не явился на концерт в Казахстане и отказался вернуть полученный гонорар в размере 5,4 миллионов рублей. По сообщению издания Mash, компания Suarg Astana договорилась с Александром Махониным (настоящее имя артиста) о его участии в ретро-фестивале в Астане и Алма-Ате 13–14 июля 2024 года. Артист выставил ценник и согласился на участие.

Оплата была произведена наличными двумя частями в квартире Махонина. При этом не было заключено никаких договоров или составлено расписок — это было условием исполнителя. Организаторы поверили артисту и выполнили его требования.

Однако 13 июля Mr. Credo, 51-летний исполнитель хитов «Чудная долина», не прибыл на фестиваль, объяснив это тем, что у него просрочился паспорт РФ, из-за чего он не смог пройти через границу. В ответ на просьбу организаторов вернуть деньги, артист ответил отказом, заявив, что они не выполнили некоторые условия из райдера. Какие именно — не пояснил. После этого он пропал.

Представители компании Suarg Astana утверждают, что все условия были выполнены. Однако позже они обнаружили в интернете информацию о том, что Махонину запрещён выезд из России из-за долгов по налогам и штрафам. Сейчас артист выходит на связь, но отказывается возвращать деньги. Полиция начала проверку.

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