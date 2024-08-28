«МТС Банк» заплатил крупный штраф 400 тыс рублей за рекламу в Орле

Фото: ИА «Орелград»

В Орле 28 августа 2024 года стало известно, что ПАО «МТС Банк» выплатило штраф в размере 400 тысяч рублей наложенный на компанию за нарушение рекламного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба Орловского УФАС России.

Нарушение было выявлено в ходе планового мониторинга, который проводят сотрудники антимонопольного органа. Они отслеживают рекламу в СМИ и оценивают её на соответствие федеральному закону.

В декабре 2023 года в эфире одной из орловских радиостанций прозвучала реклама банка в виде аудиоролика. Из него следовало, что у граждан есть возможность открыть вклад под 15 процентов годовых в указанном банке и получить новый доход под те же 15 процентов. Антимонопольщики расценили аудиоролик как рекламу финансовых услуг.

Однако, по их мнению, в рекламе было указано только одно условие, влияющее на сумму доходов, которые получат воспользовавшиеся услугами лица или на сумму расходов, которую понесут клиенты банка. Таким условием является «ставка по вкладу до 15% годовых». Все остальные условия, сообщало УФАС, в том числе сумма и срок вклада, возможности пополнения, пролонгации, частичного снятия денежных средств и т.д., в спорной рекламе указаны не были.

Отсутствие в рекламе какой-либо существенной части информации о рекламируемом товаре приводит к искажению смысла рекламы и способствует введению в заблуждение потребителей, имеющих намерение воспользоваться рекламируемой услугой, отмечают в антимонопольном органе. Реклама банка была признана ненадлежащей и нарушающей требования части 7 статьи 5, пункта 2 части 2 статьи 28 Закона «О рекламе».