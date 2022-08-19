МУП ТТП ждет поставки еще 20 автобусов

Депутаты горсовета на профильном комитете вновь выясняли – почему на городских маршрутах не хватает транспорта. Представители предприятия – директор по экономике Татьяна Иванова и советник гендиректора Наталья Рябинина, объясняя нехватку машин, употребили термин «технический каннибализм». Это когда с техники, которую слишком дорого восстанавливать, узлы и детали переставляются на еще способные к работе троллейбусы и трамваи. Заместитель мэра Вадим Ничипоров был более оптимистичен он напомнил, что в текущем году планируется усилить ТТП 30-ю новыми автобусами, еще 20 должно быть закуплено в 2023 году.

Однако, при этом долги транспортного предприятия продолжают расти. Заместитель председателя профильного комитета Юрий Грачев отметил, что размер просроченной кредиторской задолженности МУП «ТТП» превышает 81 миллион рублей. «С правительством Орловской области прорабатывается вопрос оплаты налогов предприятия и части долгов по электроэнергии и лизингу», — сообщил Вадим Ничипоров. Зампредседателя горсовета Сергей Швалов отметил, что в этом году муниципальное предприятие уже получило финансовой помощи на 108 миллионов рублей.

Депутат Александр Шербин считает, что МУП «ТТП» должно навести порядок в вопросах списания и утилизации негодной к работе техники, а также активнее использовать дополнительные возможности заработка. «Есть все возможности для мойки, например, грузовиков, токарный цех, пилорама, покрасочный цех. Рекламу такой работы вы можете размещать в своих же трамваях», — сказал Александр Щербин.

В результате обсуждения комитет рекомендовал администрации города совместно с руководством МУПа:

— обеспечить максимально возможный выход подвижного состава на линию с целью исполнения контрактных обязательств и увеличения выручки;

— принять все возможные меры для обеспечения поддержания работоспособности предприятия, включая оптимизацию расходов, усиление контроля за собираемостью платы за проезд и использованием этих средств;

— принять все необходимые меры, включая финансирование, разработку и принятие долгосрочных документов транспортного планирования: комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения, комплексной схемы организации дорожного движения, актуализацию или принятие новой программы комплексного развития транспортной инфраструктуры для обеспечения возможности участия муниципального предприятия или города в соответствующих государственных программах, национальных проектах с целью кардинального обновления парка подвижного состава транспортного предприятия.