Мужчина пропал в Орле, он сел в машину к цыганам и исчез

В Орловской области пропал мужчина — Сергей Дудченко-Чаповский. Последний раз его видели, когда он садился в машину к людям цыганской наружности. Это произошло 14 июля 2024 года вблизи дома № 23 по улице Средней-Пятницкой в Орле.

На вид мужчине 50–55 лет, рост около 170–175 см, худощавого телосложения. Был одет в бежевые шорты, чёрно-белую футболку в полоску и чёрные тапочки.

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