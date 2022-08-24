«Мы не допустим пустого расходования народных денег»

№27 (696) от 24 августа 2022 г.

Депутаты Орловского горсовета Константин Клёпов и Сергей Елесин проинспектировали ход ямочного ремонта на улице Розы Люксембург в Орле. Своим мнением относительно «новых технологий» мэра Парахина, применяемых при ремонте городских улиц и мостов, они поделились в соцсетях — на своих страницах ВКонтакте, записав и разместив видеоролик.

— Сегодня мы пройдем по одной из самых важных дорог города Орла, соединяющей Заводской и Железнодорожный районы, — проинформировал Константин Клёпов.

— И поговорим с вами о новых технологиях, о ненадлежащем качестве ремонта и отсутствии претензионной работы со стороны администрации Парахина, — добавил Сергей Елесин.

Сергей Елесин

— Видимо, именно в рамках инновационных технологий продольные и поперечные трещины были залиты сверху битумом. Вы видите, как он прилипает к обуви, а вот для автомобилистов это фактически гололёд в летний сезон. Попытки выровнять дорожное покрытие, как мы видим, проводились, но по факту перепады составляют до шести сантиметров. И при этом непонятно, как эти работы могли регулярно приниматься и оплачиваться.

https://vk.com/id158493900?z=video158493900_456239048%2F0e6372b5ffa6772e01%2Fpl_wall_158493900

Константин Клепов

https://vk.com/id396848965?z=video396848965_456239114%2F7ac70328ec36a84593%2Fpl_wall_396848965

— При этом ряд канализационных колодцев вообще не ремонтировался. Глубина провала сейчас составляет одиннадцать сантиметров, — высказался депутат Клёпов, который обратил внимание также и на мост Дружбы. — А вот вновь построенный мост Дружбы радует автомобилистов не только выраженной колейностью, но и деформационными швами, которые уже неоднократно ремонтировали. Несмотря на то, что все гарантийные деньги на мост Дружбы израсходованы, отремонтированные деформационные швы местами возвышаются на восемь сантиметров, а местами уже рассыпаются.

-Как итог — лето 2022 года было упущено. И ключевая артерия не была приведена в нормативное состояние. Администрация Парахина всё это время потратила в судах, доказывая, что делают они всё правильно. Вот только жителям от этого легче не стало, — резюмировал депутат Елесин.

— Справедливая команда вышла с предложением о регламентировании технологии ямочного ремонта. Эта инициатива была поддержана руководителем профильного департамента. Мы продолжаем контролировать ситуацию в городе и не допустим пустого расходования народных денег, — добавил депутат Константин Клёпов.