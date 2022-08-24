«Мы так надеялись, что всё будет хорошо…»

№27 (696) от 24 августа 2022 г.

Посёлок Шаблыкино и весь район могут остаться без центральной районной больницы. Накануне отопительного сезона котельная ЦРБ выведена из строя — Ростехнадзор запретил использовать старые изношенные котлы, сообщает издание «ОрелТаймс».

https://oreltimes.ru/videosjuzhety/shablykinskij-rajon-orlovskoj-oblasti-mozhet-ostatsja-bez-bolnicy/

Главврачей без очереди не принимают

Как пишет «ОрелТаймс», «стоимость новой модульной котельной или современных котлов приближается к 20 миллионам рублей. Однако проблема не столько в этих деньгах, а в том, что медучреждение в долгах, как в шелках — кредиторка достигла 15 млн рублей, счета заблокированы.

Пока всё идёт к тому, что в случае закрытия больницы жителям района областная власть предложит ездить за медицинской помощью в Сосковскую ЦРБ, но при этом общественного сообщения между районными центрами нет, а дорога убита в хлам аграрными «инвесторами». Могут порекомендовать Нарышкинскую ЦРБ. Те ещё варианты. Не ровен час, по дороге и концы можно отдать.

Решение проблемы взвалили на плечи главврача. Но зачем главному врачу заниматься вопросами котельной? Может, ему лучше организовать лечение людей, а котельные отдать в распоряжение местных администраций? На самом деле это системная проблема, и касается она не только Шаблыкинской ЦРБ. Районные больницы держатся в Орловской области на честном слове и главврачах во всех отношениях.

У руководителей областного департамента здравоохранения до ЦРБ, по большому счёту, руки не доходят. В департаменте своя жизнь: варяги-начальники постоянно меняются и решают первым делом свои вопросы. Затем уже отбиваются от прокуратуры и пытаются залатать тришкин кафтан — изыскивая по сусекам деньги для льготного лекарственного обеспечения орловцев и уговаривая недоучившихся студентов закрывать кадровые дыры. Это особенность нашего региона, так сказать, местная специфика орловского здравоохранения.

Очевидно, что аграрный маяк капиталистического агропроизводства «Мираторг», оседлавший Шаблыкинский район, понаставивший всюду свинарники, мог бы на раз-два проявить социальную ответственность и поучаствовать в приобретении котельной. Но, видимо, это не входит в интересы «якорного» инвестора региона. А подсказать ему помочь больным селянам у губернатора язык не поворачивается. К слову, последний визит Клычкова в район был в начале года. Не на чем здесь особо пиариться — плитку не укладывают, фонтаны не фонтанируют, да и экология, «спасибо» «Мираторгу», не располагает к думам о красоте лесов, полей и рек Орловщины.

ОрелТаймс выехал на место, чтобы понять ситуацию изнутри. Недавно назначенный главным врачом Павел Осадчий откровенно рассказал о сегодняшнем дне ЦРБ и критической ситуации с котельной.

А жители обратились к губернатору Клычкову в надежде, что он приедет и поможет. Любопытно, что, когда главврач попытался записаться на личный приём к главе региона, дабы рассказать о проблеме, ему чиновники сообщили, что перед ним в очередь записаны более 1,5 тыс. орловцев… Кстати, президенту Путину писем шаблыкинцы пока не пишут. Заметим, ещё не задействованы все институты, созданные властью для помощи простым людям: ОНФ, ЦУР, ФСБ, уполномоченный по правам человека, всевозможные приёмные самых разных системных партий», отмечает Орелтаймс.

«Самый обаятельный и привлекательный»

Вот как прокомментировал ситуацию и.о главврача Павел Осадчий:





— Котельная давно находится в плачевном состоянии. Делали ремонты, предыдущий главврач бился за то, чтобы котлы заменили. Но все это безрезультатно. В настоящее время котлы пришли в негодность. Есть соответствующее заключение экспертизы: они не подлежат ни ремонту, ни дальнейшей эксплуатации. Для того, чтобы привезти и установить новые котлы, требуются не только большие деньги, но и большие сроки. Если сейчас работа по закупке котлов ведется, то их установят приблизительно к марту. Требуется восемнадцать миллионов под ключ.

— Финансовое состояние больницы плачевное, долгов — пятнадцать миллионов. Исполнительных счетов — больше девяти миллионов. Счета у нас заблокированы, никаких манипуляций с ними мы не можем производить. Если больница будет закрыта, больным придется обращаться в ближайшие ЦРБ. Это неблизкие расстояния: Сосково, к примеру, достаточно далеко от Шаблыкино, и общественный транспорт туда не ходит, и трасса там не в очень хорошем состоянии. Практически все кадры у нас в наличии имеются. Стационар у нас небольшой, он укомплектован, у нас сейчас приблизительно двенадцать коек, хирургические, неврологические, терапевтические, педиатрия и гинекология. План, который до нас доводят, мы выполняем. Власти знают о проблеме, и департамент, мы решаем этот вопрос: постоянно у нас идут заседания на эту тему.

На встречу с журналистами пришли местные работники культуры. Они надеются, что ЦРБ не закроют, что губернатор области Андрей Клычков обязательно приедет и поможет. Вот что они говорили:

— Мы все думаем, что закрытия больницы не произойдет. Мы когда узнали, что больницу закрывают — это такое отчаяние… И хочется сказать губернатору нашему: Андрей Евгеньевич, вы построили нам мост, мы так надеялись, что все будет хорошо, и вдруг… до слез обидно. Вы помогите нашему главному врачу, она такой замечательный у нас, он сам всё сделает, у него всё для этого есть. Ему только нужна ваша помощь. Пожалуйста, помогите.

— Вы знаете, у меня маленький ребенок, и я не готова ехать ни в Сосково, ни в Нарышкино, мне как матери несовершеннолетнего ребенка очень удобно в нашей больнице. Я бы очень хотела, чтобы нашу больницу оставили, и Андрей Евгеньевич услышал наши просьбы, помог. Это самая большая просьба к нему.

— Это нереально больному человеку, старому, одинокому с температурой ехать до Нарышкино. Это просто нереально. Этого нельзя ни в коем случае допустить.

— Коронавирус стоит уже на пороге. Мы уже начинаем болеть.

Мы очень надеемся на губернатора. Мы его любим, уважаем, всегда рады, когда он приезжает к нам на нашу шаблыкинскую землю. В общении он очень простой. Он очень обаятельный. Мы всегда его ждем. Он не приехал к нам на праздник — у нас был день освобождения, ну мы понимаем, что у него дела, что мы у него не одни. Но все равно в любое время приезжайте — помогите нам.

Как мы поняли, обаятельный Андрей Евгеньевич не приехал в Шаблыкино (когда его так ждали) 13 августа, когда здесь широко отмечался День района. Зная любовь губернатора к зрелищным мероприятиям, подозреваем, что остановили последнего именно грядущее закрытие районной больницы и вопросы, которые бы ему обязательно задали жители района.

Зато на празднике, как пишет «Орелтаймс», присутствовали почётные гости — зампред областного Совета Сергей Потёмкин, его коллега депутат Юлия Мальфанова, руководитель департамента соцзащиты Ирина Гаврилина. По иронии судьбы в этот день они награждали почетными грамотами облсовета и губернатора и фельдшеров местных ФАПов, и работников местной районной больницы. Обращались ли к губернатору с проблемой закрытия старейшей районной больницы, укомплектованной лучшими кадрами, «почетные гости», которым наверняка давно известно о катастрофическом состоянии котельной медучреждения? Или им тоже указали на полуторатысячную очередь? Если так, то на положительный исход в этой ситуации надеяться не приходится. А губернатор Клычков останется таким же «простым» и «обаятельным». И таким же далеким. В этом можно не сомневаться.

Ольга Рождествина

К сведению:

История здравоохранения Шаблыкинского района уходит корнями в 19 век, в период земского здравоохранения. Но ветераны медицины помнят восстановление здравоохранения в послевоенные годы. После освобождения от фашистских захватчиков в августе 1943 года в с.Титово была развёрнута районная больница на 50 коек и врачебная амбулатория. Больница размещалась в нескольких уцелевших домах, где были стационар, амбулатория и аптека. Только в конце 1945 года было построено новое здание (щитовой дом), куда и перевели стационар больницы. Больницу возглавила в то нелёгкое время врач Анастасия Георгиевна Михалькова.

25 ноября 1947 года произошло объединение больниц и амбулаторий в единое лечебное учреждение «Шаблыкинская районная больница». Главным врачом была назначена Евгения Пантелеевна Крангачёва, ранее возглавлявшая Жулинскую сельскую больницу. С общим развитием народного хозяйства, экономики и культуры развивается и здравоохранение района. В 1950 году для больницы было построено новое здание. Сейчас здесь размещена поликлиника. Больница уже была рассчитана на 75 коек хирургического, терапевтического, педиатрического и акушерского профиля. Все последние годы на территории больницы продолжается строительство, вводятся в эксплуатацию новые корпуса, улучшается оснащение.

За прошедшие годы произошли многие изменения в здравоохранении района. увеличилось число врачей за счёт узких специальностей (невропатолог, ЛОР-врач, дерматовенеролог, нарколог и др.), появились койки дневного стационара. Больше стало и средних медработников. Функционируют современные методы диагностики. По национальному проекту «Здоровье» получен новый цифровой малодозовый флюорограф, лабораторный комплекс, аппарат ЭКГ, 4 автомобиля скорой медицинской помощи и др. Работают физиотерапевтический кабинет, ЛФК, массаж.

В настоящее время здравоохранение района представлено Шаблыкинской центральной районной больницей, Сомовской врачебной амбулаторией, 12 ФАПами. Не так давно обязанности главного врача БУЗ Орловской области «Шаблыкинская ЦРБ» исполнял Исаев Александр Леонидович — опытный, квалифицированный специалист. В районе работала профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Татьяна Ивановна Дмитровская. Многие врачи имеют квалификационные категории, награждены почётными грамотами и благодарностями Министерства Здравоохранения РФ.

(По информации с официального сайта Шаблыкинской ЦРБ)