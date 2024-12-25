Мясные консервы с антибиотиком обнаружил Россельхознадзор в рационе малышей детского сада Орла

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Сегодня, 25 декабря 2024 года, стало известно, что в одном из детских садов Орла разразился скандал: в мясных консервах, предназначенных для питания малышей, обнаружили антибиотик. Продукция была произведена в Калининградской области.

Специалисты Россельхознадзора провели проверку и выявили наличие остаточного количества лекарственного препарата азитромицин (7,49 мкг/кг) в пробах от консервов «Говядина тушёная высший сорт» производства ООО «Сохраним традиции». Это является нарушением, так как наличие антибиотика в продуктах питания не допускается.

Кроме того, в продукте были обнаружены фрагменты печёночной ткани, которые не были заявлены на маркировке, пишет oreltimes.ru.

Декларация о соответствии мясных консервов ООО «Сохраним традиции» признана недействительной. Информационные письма направлены владельцу продукции, поставщику, производителю, а также в прокуратуру Орловской области и Управление Россельхознадзора по Калининградской области.

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