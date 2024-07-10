Во вторник, 9 июля 2024 года, стало известно, что фермер Владимир Быковский из Орловской области участвует в гастрономическом фестивале «Вкусы России» в Москве. Его уникальный подход к представлению продукции — мёд и пчёлы со своей пасеки — позволяет посетителям не только попробовать натуральный мёд, но и увидеть процесс его создания.

Павильон №22, где представлен мёд бренда «Пасека Заречье», становится местом, где можно не только оценить качество мёда, но и наблюдать за трудолюбивыми пчёлами. Это не только познавательно, но и способствует повышению осведомленности о важности пчеловодства. Хотя не сообщается о случаях укусов пчёл среди гостей фестиваля, видео, опубликованное Департаментом сельского хозяйства, подчеркивает усердие этих насекомых и их вклад в производство мёда.

Фестиваль «Вкусы России» на ВДНХ — это отличная возможность для фермеров, таких как Владимир Быковский, продемонстрировать свои продукты широкой аудитории и подчеркнуть уникальность региональных вкусов. Посетители могут насладиться этим мероприятием до 14 июля и познакомиться с кулинарными традициями различных уголков России.