На 82-м году жизни скончался Егор Егорович Щекотихин, почётный гражданин Орловской области

В субботу, 7 сентября 2024 года, стало известно, что ушёл из жизни выдающийся человек — доктор исторических наук, общественный деятель, писатель и депутат четырёх созывов регионального парламента. Об этом сообщила пресс-служба Орловского областного совета.

Прощание с Егором Егоровичем состоится в понедельник, 9 сентября 2024 года. Отпевание начнётся в 11:00 в Богоявленском соборе города Орла. Траурный митинг запланирован на 12:00 на площадке перед Историко-мемориальным кладбищем.

Егор Егорович родился 21 мая 1943 года в деревне Верхнее Щекотихино Орловского района. После окончания Орловского государственного педагогического института он работал учителем.

Четыре раза (в 1988, 1992, 1996 и 2005 годах) его избирали депутатом областного Совета. Также он много лет преподавал на кафедре истории России в Орловском государственном университете, будучи профессором.

Всю свою жизнь Егор Егорович посвятил нравственно-патриотическому воспитанию школьников и студентов. За достижения в области образования он был награждён знаком «Отличник народного просвещения», почётными грамотами Министерства образования СССР и РСФСР и другими наградами.

В 2013 году за выдающиеся заслуги перед Орловской областью, многолетнюю плодотворную работу, получившую широкое общественное признание, а также за большой вклад в нравственно-патриотическое воспитание молодёжи Егору Егоровичу было присвоено звание «Почётный гражданин Орловской области», сообщает «Орелтаймс».

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