На автомобильной дороге «Болхов – Мценск – Новосиль» появится новый пункт весогабаритного контроля

В конце недели, 12 июля 2024 года, стало известно, что в Орловской области появится новый пункт весогабаритного контроля. Он будет установлен на автомобильной дороге «Болхов – Мценск – Новосиль».

Для выполнения работ по установке автоматического пункта весового и габаритного контроля объявлен электронный аукцион. Заявки от участников принимаются до 29 июля. Начальная цена контракта составляет 137 миллионов рублей. Подрядчик должен выполнить работы в период с 1 января по 30 сентября 2025 года.

В рамках проекта будет обустроен подъезд к пункту весогабаритного контроля, а также оснащён сам комплекс.