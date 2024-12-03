На Бали 16-летний подросток из России попал в страшное ДТП на мотоцикле: индонезийские врачи скрывают информацию о состоянии мальчика, видео

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Шестнадцатилетний Ярослав Жуков попал в страшную аварию на мотоцикле во время пребывания на острове Бали. В ночь с 29 на 30 ноября 2024 года парень получил множественные переломы, а также разрывы желудка и мочевого пузыря. Сейчас он находится в критическом состоянии в больнице Ngoerah General Hospital. Смотрите видео по ссылке.

После операции, проведённой 30 ноября, Ярослав балансирует на грани жизни и смерти, пишет SHOT.

-После операции пациент достиг критического состояния, но, как оказалось, в реанимации нет врачей, только медсестра, которая знать не знала, что нужно делать. Чудом стабилизировали, — рассказали врачи.

Индонезийские врачи не предоставляют родителям Ярослава никаких документов о состоянии сына и ходе лечения. Всё, чего удалось добиться, — это файл с компьютерной томографией без контраста, который бесполезен для диагностики. По словам медиков, Ярославу требуется срочная диагностика, так как существует угроза отёка головного мозга, что может привести к летальному исходу. Без адекватной противошоковой терапии у парня есть всего 48 часов.

Родные Ярослава активно взаимодействуют с МИД РФ, службой медицины катастроф и российским консульством на острове.

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