На болотистой местности Орла построят культурно-досуговый центр: за аренду участка отдали около 1 миллиона рублей

Сегодня, 11 июля 2024 года, стало известно, что в центре города, в Межевом переулке, на болотистой местности расположен земельный участок площадью 1440 квадратных метров. После проведения публичных слушаний в прошлом году, участок был специально выделен для строительства культурно-досугового центр. В планах использования участка — организация курсов программирования для всех желающих и создание новой библиотеки.

Предполагаемое здание будет одноэтажным, с ориентировочными размерами 25 на 15 метров. Об этом сообщает Орелград.ru.

На аукционе по аренде участка приняли участие девять предпринимателей. Среди них не оказалось Романа Геннадьевича Попова, который ранее представлял автора проекта на слушаниях. Победителем аукциона стала Елена Ивановна Колесникова, предложившая за аренду сумму в размере около 1 миллиона рублей, что значительно превышает стартовую цену в 487 тысяч рублей.

У Елены Ивановны Колесниковой есть 4 года и 10 месяцев на разработку участка и возведение строения.