На десять дней без горячей воды останутся жители четырех районов Орла: подробности

На десять дней, с 6 по 15 августа 2024 года, жители Северного, Железнодорожного, Советского и частично Заводского районов города Орёл останутся без горячей воды. Эту информацию предоставил региональный филиал «Квадры».

Отключение связано с необходимостью проведения обязательных гидравлических испытаний магистральных и квартальных сетей. Это плановая процедура, которая проводится для обеспечения надёжности теплоснабжения в зимний период.

Ограничения коснутся жителей, получающих тепло и горячую воду от Орловской ТЭЦ.