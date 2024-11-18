На главу Новодеревеньковского района завели дело после прокурорской проверки

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В воскресенье, 17 ноября 2024 года, стало известно, что в Новодеревеньковском районе начато административное дело против его главы Сергея Медведева после проверки, проведенной прокуратурой. Как сообщили в региональном ведомстве, причиной стали недостаточные разъяснения, предоставленные чиновниками местному жителю по его жалобе.

Проверка выявила, что информация, касающаяся результатов рассмотрения обращения гражданина, была представлена не в полном объеме, пишет newsorel.ru. В связи с этим на Медведева было заведено дело за нарушение порядка обработки обращений граждан (статья 5.59 КоАП РФ).

Суд, рассмотрев дело, признал чиновника виновным и назначил ему административное наказание. Согласно санкциям статьи, штраф может составлять от пяти до десяти тысяч рублей.

Ранее мы писали, что около 200 нарушений выявила прокуратура Орловской области в работе приставов: 7 должностных лиц привлекли к ответственности.