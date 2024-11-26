На грани жизни и смерти: в Орле из горящей квартиры пожарные вынесли мужчину и женщину без признаков жизни

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Вечером 25 ноября 2024 года в Заводском районе Орла произошёл пожар в многоквартирном доме. Возгорание вовремя заметили соседи, которые и вызвали пожарных.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области, сообщение о пожаре поступило в 21:05. Горела квартира на первом этаже дома на улице Комсомольской. Когда пожарные прибыли на место, они обнаружили возгорание в одной из комнат на площади три квадратных метра.

Из горящей квартиры пожарные вынесли мужчину и женщину без признаков жизни. Благодаря быстрой реакции медиков, их удалось спасти. Пострадавших госпитализировали в областную больницу. Ещё десять человек было эвакуировано из соседних квартир, а двое — спасено с верхних этажей.

Пожар был оперативно потушен силами семи сотрудников МЧС России с использованием трёх единиц техники. Предположительная причина возгорания — неосторожность при курении.

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