1 июня 2022



На границе с Орловщиной лютует опасный вредитель

В 2021 году в ходе мониторинга было отмечено массовое распространение американской белой бабочки на территории ряда муниципальных образований Курской области. Этому способствовали благоприятные климатические условия, наличие неограниченной кормовой базы (клена ясенелистного), особенности биологического развития карантинного вредителя (высокая плодовитость, отсутствие естественных врагов), высокая способность переноситься на дальние расстояния (с различными грузами и транспортными средствами, перелет естественным путем).

Вредоносность американской белой бабочки исключительно велика. Сбрасывание листьев, вызванное гусеницами этого вредителя, приводит к ослаблению и гибели отдельных растений, особенно при многократном повреждении. В результате снижается защитная, декоративная и эстетическая функция лесных насаждений и декоративных культур, ухудшаются условия обитания фауны и сокращаются рекреационные площади. Волоски гусениц могут вызывать аллергические реакции у человека.

При уменьшении листового аппарата плодовых на 20% урожайность снижается на 5 — 10%, на 50% — урожайность снижается на 50 — 55%, при объедании листвы на 75% урожай практически отсутствует. Данный вредитель распространяется с поразительной скоростью, захватывая все большие территории, быстро приспосабливаясь к жизни в новых условиях.

В настоящее время в связи с наступлением благоприятных погодных условий, способствующих появлению американской белой бабочки, владельцам (пользователям) подкарантинных объектов необходимо принять меры по профилактике, локализации и ликвидации очагов карантинного вредителя.

 

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Опубликовано 01 Июн 2022 в 17:44. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 27

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