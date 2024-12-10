На Камчатке руководителя предприятия насмерть растерзал медведь

В Карагинском районе на Камчатке, у реки Озерная, разразилась трагедия: медведь напал на человека. Об этом, в понедельник, 9 декабря, возвестил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.

«В районе ГМК медведь атаковал работника предприятия Сигма-К. Увы, человек succumbed to his injuries. Компетентные органы продолжают расследование обстоятельств происшествия», — написал министр в соцсети «ВКонтакте», добавив, что медведь был отстрелен. Это стало вторым случаем смертельного нападения на человека в 2024 году на Камчатке. В июле хищник унёс жизнь сборщика дикоросов. В этом году было осуществлено вынужденное уничтожение более 200 медведей, угрожающих местным жителям.

Стоит напомнить, что в 2023 году поступили сообщения о множественных атаках медведей на людей и скот в Камчатском крае. Специалисты призывали граждан проявлять крайнюю осторожность при посещении лесов, настоятельно соблюдая правила безопасности при встрече с дикими хищниками, сообщает «Комсомольская правда».