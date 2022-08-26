На Красном мосту продолжается перенос коммуникаций

Строительная площадка на Красном мосту заметно расширилась. Подрядчику ООО «Уваровская ПМК-22» предстоит до наступления осени перенести все коммуникации с реконструируемого на временный коммуникационный мост. Или, как в случае с силовыми кабелями, убрать коммуникации под воду – было принято решение протянуть трубы прямо под Окой.

«Прокол под рекой уже выполнен, теперь необходимо протащить сами трубы. Сложность заключается в том, что необходимо одновременно протянуть пять труб. Но, думаю, и с этой задачей мы справимся»,- рассказал начальник участка ПМК-22 Андрей Горевских.

Завершилась переврезка теплотрассы. Благодаря слаженной работе строителей и энергетиков запуск горячей воды в Заводской и Железнодорожный районы не продлён ни на день. Сейчас новый участок теплотрассы, который теперь пролегает по коммуникационному мосту, утепляют, устраиваются дренажные колодцы.

Впереди – подключение нового водопровода. Андрей Горевских уточнил, что потребуется отключение водоснабжения. Впрочем, для жителей это не доставит больших неудобств – воду отключат лишь на пару часов в обеденное или ночное время. Более точная информация будет размещена на сайте и страничках в соцсетях мэрии.

Тем временем ООО «Уваровская ПМК-22» готовятся к демонтажу оставшегося на Красном мосту тротуара. Предстоит убрать много лишнего бетона. А в Оку продолжают вбивать шпунты. Всего предстоит вбить около 20 тонн. Работы планируется завершить к середине сентября, — рассказали в пресс-службе городской администрации.