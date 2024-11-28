На кухне студенческого общежития в Казани нашли тело 17-летнего парня с пакетом на голове: подробности трагедии

Фото: u-f.ru

Тело юноши нашли сегодня, 28 ноября 2024 года, на кухне студенческого общежития на улице Четаева в Казани. Об этом написал KazanFirst. Его с пакетом на голове нашла заведующая общежитием. Парню было 17 лет. В Казань он приехал из Казахстана.

Предварительно, заперся на кухне и никого не пускал. Когда дверь открыли, был уже мертв. Рядом лежал баллон с веселящим газом.

Парень учился на первом курсе физмата, но последнее время на занятия не ходил — жаловался на плохое самочувствие, обещал вернуться. Интересовался инженерией, был доброжелательным, открытым, спокойным, рассудительным, числился заместителем старосты.

-В общежитии №8 КНИТУ-КАИ обнаружен студент из Казахстана, который, по предварительным данным, покончил с собой. Мы внимательно относимся ко всем нашим обучающимся, особенно из ближнего и дальнего зарубежья. Данный случай будет тщательно изучен и сделаны определенные выводы. Служба безопасности университета будет всячески содействовать сотрудникам правоохранительных органов. Ректор Тимур Алибаев в курсе события, держит все на личном контроле. С семьей студента мы на связи, вся необходимая помощь и поддержка будет оказана, — сообщили «Татар-информу» в пресс-службе КНИТУ-КАИ.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов, все обстоятельства трагедии устанавливаются.

Взято с сайта u74.ru.