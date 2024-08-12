На Луне могут появиться «уличные фонари» высотой более 100 метров

Фото: Honeybee Robotics

Частная космическая компания Honeybee Robotics, входящая в состав Blue Origin Джеффа Безоса, получила финансирование от правительства США на строительство на Луне высоких конструкций, которые будут выполнять функцию уличных фонарей. Их высота составит чуть больше 100 метров.

Эти сооружения помогут будущим исследователям работать в условиях лунной ночи, которая длится около двух земных недель. Главный исследователь проекта Вишну Санигепалли рассказал, что массивные столбы будут накапливать солнечную энергию в течение лунного дня, а после наступления ночи освещать окрестности мощными прожекторами.

Фонари будут достаточно высокими для того, чтобы освещать пространство за пределами обширных лунных кратеров. Также с помощью них можно будет поднимать на более высокие точки оборудование вроде устройств связи и камер. А в основаниях башен разместят адаптеры питания для зарядки луноходов и других возможных объектов лунной инфраструктуры.