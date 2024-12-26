На обновление облика Орла в 2025 году потратят 4,5 миллиарда рублей

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Мэр Юрий Парахин утвердил обновлённую адресную инвестиционную программу города Орла на 2024-2028 годы, направленную на рациональное использование бюджетных средств в стремлении достичь стратегической цели: повышения качества жизни граждан. В новой редакции уточнён пункт о финансировании, и обновлён перечень ключевых мероприятий муниципального проекта.

Ответственным исполнителем программы является управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации Орла. Основная цель заключается в создании прочной материальной базы для развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. К числу задач относятся: улучшение доступности объектов социальной и инженерной инфраструктуры, адаптация дорожно-транспортной сети к нуждам экономики, реализация национальных проектов и сокращение объёмов незавершённого строительства.

Общий объём финансирования программы оценивается в 18,415 миллиарда рублей, из которых 13,81 миллиарда будет выделено из федерального бюджета. В 2025 году финансирование вырастет до 4,51 миллиарда рублей, что в три раза превышает уровень 2024 года, благодаря поддержке из федеральной казны и бюджета области. Средства будут направлены на строительство и реконструкцию важнейших объектов городской инфраструктуры, включая улично-дорожную сеть и объекты газораспределения, сообщает «Орелград».