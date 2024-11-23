На одной из станций метро Петербурга девушка попала под поезд

Фото: Холявчук Светлана/PhotoXPress.ru

На станции «Приморская» Невско-Василеостровской линии петербургского метрополитена погибла девушка. По информации «Фонтанки», она упала на пути перед приближением поезда, сообщает rbc.ru.

На платформе было много людей, однако девушку не успели спасти. ЧП произошло около 16:30 мск. Из-за этого вестибюли станций «Зенит», «Беговая» и «Приморская» были закрыты на вход.

В настоящий момент вестибюли работают в обычном режиме, движение поездов восстанавливается, говорится в сообщении ГУП «Петербургский метрополитен» в Telegram.

Подробности происшествия уточняются.