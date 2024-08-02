На Олимпиаде в Париже перепутали флаги: вместо советского показали российский

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Во время трансляции соревнований по лёгкой атлетике на Олимпийских играх — 2024 в Париже произошла ошибка. Вместо флага СССР рядом с именем атлета, установившего мировой рекорд, появился российский триколор. Об этом сообщает РИА Новости.

Перед началом соревнований по метанию молота должна была появиться строка с указанием мирового и олимпийского рекордов. Мировой рекорд (86,74 метра) был установлен в 1986 году Юрием Седых, напротив которого разместили флаг СССР. Однако организаторы по ошибке разместили напротив его фамилии российский триколор.

Ранее на Олимпиаде также произошёл инцидент с российским флагом. Перед заплывом на дистанции 200 метров брассом на экранах появилась строка с Евгенией Чикуновой и флагом России рядом. Пловчиха является мировой рекордсменкой на этой дистанции — 2 минуты 17,55 секунды.

Олимпийские игры продлятся до 11 августа.