На Орловщине будут сажать дубравы из своих желудей

В рамках реализации нацпроекта «Экология» орловские лесники увеличивают площади лесовосстановления. Для этого специалисты проводят кропотливую работу по выращиванию посадочного материала, основной объем которой выполняется вручную. Так, весной работники Орловского лесопожарного центра высеяли в лесном питомнике 750 кг семян дуба черешчатого, собранных в лесах Орловщины. Уже через год сеянцы этой лиственной породы можно будет пересадить «в природу». При хорошей всхожести и постоянном уходе этот объем способен обеспечить необходимое количество посадочного материала для лесовосстановления следующего года на тех лесных участках, которые входят в зону деятельности этого учреждения. Молодым проросткам, конкурирующим за свет, влагу и питательные вещества с быстрорастущей травой, активно помогают специалисты лесного хозяйства. Сейчас в почве пока достаточно влаги, поэтому основной фронт работы связан с регулярными прополками.

«Выращивание сеянцев – очень ответственная работа с множеством этапов, но применение качественного районированного посадочного материала повышает приживаемость и продуктивность создаваемых лесных культур, поэтому в своей дальнейшей деятельности мы будем акцентировать внимание на развитии питомнического хозяйства», – рассказал начальник Управления лесами Александр Насонов.