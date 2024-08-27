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На Орловщине к отопительному сезону подготовлено на 93% объектов социальной сферы

Лилия Липчанская
27 августа 2024
Фото: santeh42.ru

В Орловской области на совещании в администрации региона губернатор Андрей Клычков поставил задачу обеспечить готовность всех потребителей к зиме до 15 сентября 2024 года.

На данный момент подготовка к отопительному сезону идёт полным ходом:

  • из 4394 домов готовы 3304, что составляет 75 % от плана;
  • из 1086 объектов социальной сферы подготовлены 1011, это 93 %;
  • из 1187 источников теплоснабжения подготовлены 1126, то есть 95 %.

Болховский и Троснянский районы полностью завершили технические работы.

До 1 ноября 2024 года предприятия ТЭК должны получить паспорта готовности к осенне-зимнему периоду.

Оценка готовности завершится получением актов муниципальных образований до 15 ноября 2024 года.

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