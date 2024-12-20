На Орловщине открылись два новых Семейных многофункциональных центра

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В четверг, 19 декабря 2024 года, в Орловской области открылись два новых Семейных МФЦ. Они начали работу в Покровском и Малоархангельском районах, и теперь общее количество таких центров в регионе достигло семи.

Первые три Семейных МФЦ появились на Орловщине два года назад в рамках федерального пилотного проекта Министерства труда России. Эти центры предоставляют широкий спектр услуг в формате «единого окна», помогая решать различные проблемы и вопросы — от социальных до юридических. Благодаря работе Семейных МФЦ жители региона смогут избежать необходимости обращаться в разные инстанции и собирать множество документов и справок, пишет vestiorel.ru.

Проект Семейных МФЦ получил признание на федеральном уровне и теперь распространяется по всей стране. Планируется открытие подобных центров во всех районах Орловской области.

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