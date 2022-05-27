27 мая 2022



На Орловщине пройдет автотуристический фестиваль Abunafest – 2022 (12+)

Это крупнейший ежегодный фестиваль всех неравнодушных к караванингу и автопутешествиям. Третий слёт караванеров пройдёт на территории музея-заповедника И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» близ города Мценска и трассы М2. Фестиваль порадует гостей обширной культурной и деловой программами: развлекательные мероприятиями для всех возрастов, познавательные мастер-классы и практические занятия.

Открытие фестиваля в автокемпинге «Отцы и дети» музея-заповедника «Спасское-Лутовиново» состоится 11 июня в 12.00. Подробнее с программой и правилами фестиваля можно ознакомиться по ссылке. 

 

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Опубликовано 27 мая 2022 в 17:38. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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