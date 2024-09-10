На Орловщине выросла смертность на рабочем месте

В Орловской области растёт число смертей на рабочем месте. Эту проблему обсуждали 9 сентября 2024 года на совещании в областной администрации. Показатели за восемь месяцев текущего года вызывают беспокойство: уже три смерти на производстве, тогда как в прошлом году их не было. Также в этом году произошло три групповых чрезвычайных происшествия, а в прошлом — только два.

С января по сентябрь в области зафиксировано 19 тяжёлых ЧП на производстве. Об этом сообщила и.о. заместителя главы Государственной инспекции труда в Орловской области Екатерина Ершова.

Заместитель губернатора Вадим Тарасов, проводивший совещание, выразил желание услышать о мерах, которые будут приняты для снижения травматизма. Однако конкретных решений озвучено не было. Тем не менее есть надежда, что в следующий раз станет понятно, как чиновники будут решать эту проблему. По крайней мере, Тарасов выразил желание увидеть и услышать на следующем совещании Сергея Авдеева, который в 2023 году стал руководителем Государственной инспекции труда в Орловской области — главным государственным инспектором труда в регионе.

Основными причинами несчастных случаев стали происшествия с транспортом, падение с высоты, противоправные действия других работников, воздействие движущихся предметов или машин, а также поражение электричеством.

Ранее мы сообщали, что следственное управление СК России по Орловской области возбудило уголовные дела, а Росздравнадзор провел инспекцию в одном из медицинских центров региона «Эс Класс Клиник Орел». Проверка была инициирована после того, как жители Орла подали жалобы, связанные со смертью двух пациентов клиники.