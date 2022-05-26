26 мая 2022



На Орловщине сохраняется ветреная погода с осадками

В ближайшие два дня на территории Орловской области прогнозируется возникновение неблагоприятных метеоявлений.

По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 26 мая по 21 час 27 мая на территории области облачно с прояснениями, ночью небольшие, местами умеренные дожди, днем кратковременные дожди. Ветер ночью западный 8-13, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +7°С…+12°С, днём +15°С…+20°С.

28 мая на территории области ночью временами дожди, днем местами кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный 8-13, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +8°С…+13°С, днём +14°С…+19°С.

Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.

Главное управление МЧС России по Орловской области обращает внимание жителей региона на необходимость соблюдения мер безопасности.

 

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Опубликовано 26 мая 2022 в 13:50. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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