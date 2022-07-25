На Орловщине сохраняются неблагоприятные погодные условия

В ближайшие сутки на территории Орловской области прогнозируются неблагоприятные метеоявления.

По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 25 июля по 21 час 26 июля на территории области будет облачно с прояснениями, ночью небольшие, местами умеренные дожди, днем местами кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах с градом. Ветер северный, ночью 8-13, днем 7-12, днем при грозах местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +13°С…+18°С, днём +23°С…+28°С.

ГУ МЧС напоминает гражданам, в том числе автомобилистам, о необходимых мерах мерах безопасности.