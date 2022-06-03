На Орловщине создадут биологический заказник «Корсунский»

Государственный природный биологический заказник «Корсунский» будет иметь статус особо охраняемой природной территории регионального значения. Это место имеет особое значение для сохранения и восстановления природных комплексов и поддержания экологического баланса Верховского района. Основной целью образования заказника станет сохранение биологического разнообразия, воспроизводство и восстановление особо ценных видов охотничьих ресурсов, таких как лось, косуля, олень благородный, а также сохранение среды их обитания.

Площадь заказника — 1,7 тыс. га, — рассказали в пресс-службе облправительства. Финансирование его работы пойдет из областного бюджета. Образование заказника не повлечет изъятие у собственников, землевладельцев и землепользователей земельных участков. На территории заказника постоянно или временно запрещается любая деятельность, если она противоречит целям его создания или причиняет вред природным комплексам и их компонентам. В том числе промысловая, спортивная и любительская охота, добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам, и осуществление других видов пользования животным миром, сплошные рубки лесных насаждений для заготовки древесины и ряд других направлений деятельности.