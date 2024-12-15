На Орловщине уничтожено свыше 100 геодезических пунктов: тревожные итоги обследований

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Сегодня, 15 декабря 2024 года, стало известно, что в Орловской области функционирует около 900 пунктов государственной геодезической сети (ГГС). За последние три года специалисты регионального Росреестра провели обследование более 800 из них и обнаружили, что свыше 200 пунктов были повреждены или полностью уничтожены.

-С марта 2022 года было обследовано 835 пунктов ГГС, в текущем году проведено 209 обследований. В результате на сегодняшний день выявлены повреждения 102 пунктов, а 109 – полностью утрачено. Повреждение или уничтожение пунктов ГГС значительно осложняет проведение геодезических, кадастровых, градостроительных работ. Собственники земельных участков обязаны обеспечить сохранность межевых, геодезических и других специальных знаков, а в случае их повреждения или уничтожения уведомить об этом территориальный Росреестр в 15-дневный срок, -комментирует ситуацию руководитель орловского Росреестра Надежда Кацура.

Важно отметить, что геодезические пункты являются федеральной собственностью и находятся под защитой государства, пишет oreltimes.ru. За их уничтожение или повреждение предусмотрены штрафы: для граждан — до 10 тысяч рублей, для должностных лиц — до 50 тысяч рублей, а для юридических — до 200 тысяч рублей. Кроме того, нарушитель обязан восстановить уничтоженный или повреждённый геодезический пункт, что может стоить от 100 тысяч до 1 миллиона рублей.

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