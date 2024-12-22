На Орловщине в этом году насчитали около 300 аистовых гнёзд: в регионе растет популяция этих красивых птиц

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В 2024 году в Орловской области прошёл 8-й Международный учёт аистов. Мероприятие проводится традиционно раз в десять лет, и Орловское отделение Союза охраны птиц России принимает участие в нём с 2004 года.

За последние 20 лет количество аистовых гнёзд на Орловщине существенно увеличилось. Если в 2004 году было зафиксировано 129 гнёзд, то в 2024 году их насчитали уже 273. Об этом сообщил председатель Орловского отделения Союза охраны птиц России Сергей Недосекин. По его словам, точное количество гнёзд установить сложно, так как невозможно заглянуть в каждую деревню. Однако тенденция к увеличению популяции аистов очевидна, пишет oreltimes.ru.

Существуют и сдерживающие факторы: старые башни, на которых располагались гнёзда, срезают; недоброжелательные электрики скидывают гнёзда со столбов, так как они могут повредить провода, падают отжившие свой век деревья. Но в целом, как мы можем видеть по цифрам, количество аистов в области растёт.

Отметим, что в этом году подсчёт вели не только орнитологи, но и добровольцы, которые фотографировали найденные гнёзда и сообщали о них специалистам. Члены Орловского отделения Союза охраны птиц России ждут сообщений и от наблюдательных жителей области, заметивших гнездовье белых аистов. Эта информация поможет найти новые гнёзда и мониторить уже известные места.

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