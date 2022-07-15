На орловских мелких водах пройдет парусная регата (6+)

В Орле пройдет 11-я Студенческая парусная регата «Регион-57». С 4 по 8 августа на озере Светлая жизнь на базе яхт-клуба Детской спортивной школы №10 состоится главное событие для любителей парусного спорта. Заявки от участников принимаются до 1 августа включительно на официальном сайте www.regata-orel.ru. 11-я Студенческая парусная регата будет посвящена 200-летию ученого и педагога, контр-адмирала В.А. Римского-Корсакова, 110-летию экспедиции полярного исследователя В.А. Русанова на яхте «Геркулес», 79-й годовщине Победы в Курской дуге и, конечно, Дню города.

Соревнования пройдут в следующих классах яхт:

«Луч» – 2007 г.р. и старше;

«Луч-мини» – 2004-2010 г.р.;

«Лазер 4,7» – 2005-2010 г.р.;

«Снайп» – 2009 г.р. и старше;

«Парусная доска Фанборд» – 2009 г.р. и старше;

«Оптимист» – 2007-2013 г.р. и 2011-2013 г.р.

С 4 по 7 августа с 11:00 до 18:00 на озере Светлая жизнь на время проведения соревнований будет запрещено использование водных мотоциклов (гидроциклов) и быстроходных маломерных судов (катеров и моторных лодок), за исключением судов МЧС.