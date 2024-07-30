На орловской сцене пройдет концерт Феликса Царикати: популярный певец выступит на День города

Главным гостем на праздновании Дня города в Орле, 5 августа 2024 года, станет известный эстрадный исполнитель Феликс Царикати. Он выступит с концертом на центральной площади, как сообщил мэр Орла Юрий Парахин. Его выступление начнется в 20:30 часов. Возрастное ограничение — 0+. Вход свободный.

Феликс Царикати — популярный исполнитель эстрадных песен, Заслуженный артист России, Народный артист Республики Северная Осетия-Алания, Республики Южная Осетия, Республики Кабардино-Балкария, Республики Ингушетия, Карачаево-Черкесской Республики.

Фото: администрация Орла

Мелодии и тексты для песен Феликса Царикати писали такие мэтры российской эстрады, как Александр Морозов, Вячеслав Добрынин, Борис Емельянов, Лариса Рубальская, Кирилл Крастошевский и другие. В дискографии артиста более 10 альбомов разных жанров: народные песни, романсы, ретрохиты.

Феликс Царикати уже выступал на орловской сцене в День города в 2023 году. Тогда он признался со сцены, что очень любит Орёл, потому что здесь живут его близкие родственники, которых он часто навещает. Поэтому исполнитель считает Орёл почти родным городом.