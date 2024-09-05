Фото: АО «Квадра»

Сегодня, 5 сентября 2024 года, на Орловской ТЭЦ завершился капитальный ремонт, который обошёлся в 18 миллионов рублей. Компания «Квадра» провела работы по восстановлению энергоблока №1 мощностью 110 мегаватт. Об этом сообщили представители пресс-службы компании.

В процессе ремонта были проведены комплексные работы по обновлению оборудования турбоагрегата. В частности, специалисты полностью разобрали оборудование для проведения экспертизы промышленной безопасности и продления срока службы.

Эксперты проверили состояние металла проточной части турбины, паропроводов и котлоагрегата, а также провели ремонт приборов и автоматики, запорной и регулирующей арматуры.

Ожидается, что проведённые мероприятия повысят эффективность и надёжность энергооборудования станции, что в свою очередь улучшит качество теплоснабжения потребителей.

Ранее мы писали, что 5 сентября 2024 года, сообщили, что в системе холодного водоснабжения округа проводятся работы по дезинфекции с использованием хлорсодержащих препаратов. Об этом сообщили представители МУП «Ресурс».