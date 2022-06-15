15 июня 2022



На Орловской ТЭЦ заменят энергоблок за 15 миллионов рублей

На Орловской ТЭЦ приступили к плановому текущему ремонту энергоблока №1, стоимость которого составит 15 млн рублей. Сейчас на энергоблоке ведется химическая очистка и ремонт теплообменной аппаратуры. Эти работы позволят улучшить технические показатели оборудования и обеспечат его дальнейшую эффективную и надежную работу.

Кроме этого, «Квадра» отремонтирует электродвигатель дутьевого вентилятора энергоблока, проведет контроль металла поверхностей нагрева котла и трубопроводов энергоблока. Завершить работы планируется до середины июля.

 

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Опубликовано 15 Июн 2022 в 15:31. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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